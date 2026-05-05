All'inizio dell'anno sono stati registrati più avvistamenti di meteore rispetto ai periodi precedenti. Non si conoscono ancora le cause di questo incremento, né se si tratti di un fenomeno legato a un aumento delle collisioni nell'atmosfera o a una maggiore attenzione da parte di chi osserva il cielo. Le autorità e gli esperti stanno monitorando la situazione per capire meglio la natura di questi eventi.

Ma non sappiamo il motivo: sono aumentate le collisioni nell'atmosfera o semplicemente ce ne accorgiamo più spesso? Nei primi tre mesi di quest’anno la quantità di avvistamenti di meteore in cielo è stata superiore allo stesso periodo degli ultimi anni, ma non si è ancora capito il motivo. Per alcuni è un aumento anomalo e difficile da spiegare con le attuali conoscenze di cosa arriva dallo Spazio, per altri è probabilmente il frutto di una maggiore attenzione verso il cielo e di più strumenti che lo riprendono costantemente, dalle videocamere sui citofoni a quelle montate sui cruscotti delle automobili. La NASA, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e le altre principali agenzie spaziali in giro per il mondo tengono sotto controllo asteroidi e altri corpi celesti che potrebbero schiantarsi sulla Terra.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’anno è iniziato con più avvistamenti di meteore del solito

Meteorite sulla Puglia, avvistato anche dal Gargano

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