L' anima rurale di Fiumana | un film per riscoprire il patrimonio della Valle del Rabbi

Un film prodotto nell’ambito del progetto “Insieme”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ricostruisce la storia di Fiumana, un piccolo borgo della Valle del Rabbi. L’associazione “Can dischi Aps” di Forlì ha realizzato questa produzione per conservare e trasmettere le memorie del paese. La pellicola si propone di riscoprire le radici rurali di Fiumana attraverso immagini e testimonianze legate alla comunità locale.