L' anima rurale di Fiumana | un film per riscoprire il patrimonio della Valle del Rabbi
Un film prodotto nell’ambito del progetto “Insieme”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ricostruisce la storia di Fiumana, un piccolo borgo della Valle del Rabbi. L’associazione “Can dischi Aps” di Forlì ha realizzato questa produzione per conservare e trasmettere le memorie del paese. La pellicola si propone di riscoprire le radici rurali di Fiumana attraverso immagini e testimonianze legate alla comunità locale.
All'interno del “progetto Insieme”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, l'associazione “Can dischi Aps” di Forlì, con questo film, rievoca e archivia la memoria storica di Fiumana, piccolo paesino della Valle del Rabbi. Una raccolta di volti, suoni e testimonianze.Uno sguardo sul territorio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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