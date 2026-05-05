Durante l'evento Lanciano nel Fumetto 2026 è stato presentato il manifesto ufficiale dedicato a Poison Ivy, che celebra i suoi 60 anni. L'immagine è stata realizzata dall'artista Luca Bonessi e ha mostrato il volto di questa figura iconica nel mondo dei fumetti. La presentazione ha segnato la rivelazione ufficiale di questa icona, che ora rappresenta il festival.

Il velo è stato finalmente sollevato, Lanciano nel Fumetto 2026 ha ufficialmente il suo volto, o meglio, la sua icona. Come vi avevamo anticipato, l’edizione di quest’anno è un inno alla natura e alla forza visiva, e non poteva esserci interprete migliore di Luca Bonessi per dare forma a questo messaggio. Il Manifesto: Il fascino letale di Poison Ivy. Il 2026 segna un anniversario importante per la cultura pop mondiale: i 60 anni di Poison Ivy. La storica “villain” di Gotham City, nata dalla matita di Robert Kanigher e Sheldon Moldoff nel 1966, è diventata negli anni un simbolo di ecologismo radicale e di emancipazione. Nel manifesto realizzato da Luca Bonessi per l’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto, Poison Ivy domina la scena con un’eleganza selvaggia.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Lanciano nel Fumetto 2026: Poison Ivy compie 60 anni nel manifesto firmato da Luca Bonessi

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