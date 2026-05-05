Lanciano | 10 anni per il capo del traffico di cocaina dal Brasile

Un uomo è stato condannato a dieci anni di carcere per aver gestito un traffico di cocaina proveniente dal Brasile. Le indagini hanno rivelato come gli ovuli contenenti droga attraversassero l’oceano, passando attraverso vari punti di controllo. La rete comprendeva anche alcuni collaboratori, tra cui la moglie dell’imputato, che si occupavano di coordinare le spedizioni e le consegne. La polizia ha sequestrato ingenti quantità di sostanza durante le operazioni di contrasto.

? Cosa scoprirai Come facevano gli ovuli di droga a viaggiare dal Sudamerica?. Chi sono i collaboratori che gestivano la rete insieme alla moglie?. Come riusciva il gruppo a mimetizzarsi nelle dinamiche sociali locali?. Quali altri nodi logistici potrebbero essere emersi dopo l'operazione Dominica?.? In Breve Operazione Dominica iniziata nel settembre 2025 coinvolgeva complessivamente 14 persone accusate.. La moglie del condannato ha già ricevuto una pena di 4 anni tramite patteggiamento.. Sanzione pecuniaria di 31mila euro inflitta al coordinatore del traffico brasiliano.. Il trentasegnalore presenta ricorso in appello dopo il rito abbreviato presso il tribunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanciano: 10 anni per il capo del traffico di cocaina dal Brasile Notizie correlate Casavatore, arrestato il presunto capo clan “o’ mackay”: deve scontare 10 anni per traffico di drogaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Genova: 8 anni e 10 mesi per traffico di cocaina nel portoNel cuore pulsante del porto di Genova, dove il commercio internazionale si intreccia con le rotte globali, è emersa una condanna definitiva per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cocaina dal Brasile per Lanciano, Chieti e Pescara: dieci anni di carcere a narcotrafficante; Di Marco (Pd) sulla strada di accesso da Lettomanoppello a Passo Lanciano ancora chiusa: Inaccettabile, così si uccide il turismo; Didacta Italia arriva in Abruzzo: a ottobre Lanciano Fiera ospita il più importante evento sulla scuola del futuro; Ue, Bruxelles ed Eurocontrol lanciano piattaforma per migliorare monitoraggio impatti climatici settore aereo. Suzuki lancia la garanzia fino a 10 anni o 250 mila kmLa copertura gratuita del programma 10&LODE è riservata a chi seguirà la manutenzione presso la rete ufficiale ... quattroruote.it Suzuki lancia Garanzia 10&LODE: fino a 10 anni di copertura per premiare la manutenzioneFino a 10 anni di garanzia per una mobilità sicura e affidabile, capace di preservare il valore nel tempo della propria Suzuki ... hdmotori.it Telesveva. . SERIE D | Bianchini e il Fasano lanciano la sfida ai playoff: "Vogliamo arrivare in fondo. Paganese Sarà partita diversa da quella di domenica scorsa" #fasano #bianchini #sport - facebook.com facebook Caos a Parco Leonardo: occupanti minacciano i residenti e lanciano bottiglie e reti del letto dalle finestre (video) ift.tt/MOEBorA x.com