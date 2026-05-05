Lago di Como arrivano altri due battelli spazzini | on Bat Spatz si rafforza la flotta contro i rifiuti

Nel lago di Como sono stati aggiunti altri due battelli dedicati alla rimozione dei rifiuti, portando a tre il numero di unità attive nel primo bacino. Questi battelli, chiamati battelli spazzini, sono stati introdotti da questo mese per migliorare le operazioni di pulizia delle acque. L’obiettivo è ridurre la presenza di rifiuti galleggianti nel lago, che da tempo rappresenta una problematica per l’area.

Si rafforza il servizio di pulizia del lago di Como. Da questo mese saranno tre i battelli spazzini operativi nel primo bacino, con l’obiettivo di contrastare in modo più efficace la presenza di rifiuti galleggianti.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti preferitePiù mezzi in acquaNelle.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Controlli sul Lago di Como: identificati 60 passeggeri, verifiche su barche private e battelli di lineaCon l’arrivo della bella stagione intensificata l’attività della Polizia di Stato nelle acque del primo bacino del Lario L’attività è stata condotta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si tuffa nel lago di Como e non riemerge: morto a 15 anni. Gravissimo giovane recuperato nel Garda; Lago di Como, arrivano altri due battelli spazzini: on Bat Spatz si rafforza la flotta contro i rifiuti; Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne; Sul Lago di Como arriva la Sagra del Risotto al Pesce Persico (attenzione: risotto, non riso). Lago di Como, arrivano altri due battelli spazzini: on Bat Spatz si rafforza la flotta contro i rifiutiSi rafforza il servizio di pulizia del lago di Como. Da questo mese saranno tre i battelli spazzini operativi nel primo bacino, con l’obiettivo di contrastare in modo più efficace la presenza di rifiu ... quicomo.it Detriti e tronchi, il Lago di Como sarà più pulito dopo gli eventi eccezionali: altri 2 battelli spazzini ad AcinqueDa questo mese saranno tre i battelli spazzini a disposizione di Acinque Ambiente per la pulizia del primo bacino del lago di Como dai detriti galleggianti. Nelle scorse settimane la Provincia di Como ... comozero.it E il Lago di Como… in silenzio ad ammirare Sophie Codegoni - facebook.com facebook