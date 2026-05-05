Lago di Como a Cremia la Sagra del risotto al pesce persico | assaggi gratis e musica

A Cremia, lungo il lungolago, si svolgerà venerdì 8 maggio la Sagra del risotto al pesce persico, evento che prenderà il via alle 18. L’iniziativa, promossa dall’Accademia del Risotto al Pesce Persico in collaborazione con il Comune, prevede assaggi gratuiti e musica dal vivo. La manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione nel territorio del lago di Como.

Cremia si prepara ad accendere il lungolago con uno degli eventi più attesi della stagione. Venerdì 8 maggio, dalle 18, torna la Sagra del risotto al pesce persico, organizzata dall’Accademia del Risotto al Pesce Persico insieme al Comune.Non una semplice degustazione, ma una vera celebrazione.🔗 Leggi su Quicomo.it

Risotto al pesce persico - È sempre mezzogiorno 25/03/2026

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