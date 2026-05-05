A Ceparana, nella provincia della Spezia, il Comune ha annunciato l'intenzione di investire oltre 50 milioni di euro per il completamento dei lavori di riqualificazione di via. La notizia è stata comunicata il 5 maggio 2026, segnalando l'avvio di un progetto volto a migliorare la viabilità locale. I dettagli sui tempi e le modalità dell'intervento non sono ancora stati resi noti.

Ceparana (La Spezia), 5 maggio 2026 – Per il completamento dei lavori di riqualificazione di via Giarizzo bisognerà aspettare al massimo un paio di settimane – l’asfaltatura è già stata realizzata, mancano solo i dossi artificiali, l’illuminazione e la segnaletica orizzontale – mentre entro la fine dell’anno si procederà all’assegnazione dei lavori di realizzazione della strada destinata a collegare il nuovo ponte con la rotatoria stradale all’ingresso di Ceparana, quella dove è situato il Supertandem. Il punto sui lavori che stanno caratterizzando la viabilità della piana di Ceparana è stato oggetto, ieri mattina, di un sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La viabilità di Ceparana. “Siamo pronti a investire oltre 50 milioni di euro”

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