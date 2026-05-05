La sorella migliore al teatro Al Massimo | sul palco Vanessa Scalera

L'attrice Vanessa Scalera sarà in scena al teatro Al Massimo dall'8 al 16 maggio prossimo con "La sorella migliore". Con lei sul palco, Alessandro Tedeschi, Aurora Peres e Michela Martini.La regia è di Francesco Frangiapane. Il debutto è previsto per l'8 maggio alle 21.15, si replica il 9 alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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