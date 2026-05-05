La sorella migliore al teatro Al Massimo | sul palco Vanessa Scalera
L'attrice Vanessa Scalera sarà in scena al teatro Al Massimo dall'8 al 16 maggio prossimo con "La sorella migliore". Con lei sul palco, Alessandro Tedeschi, Aurora Peres e Michela Martini.La regia è di Francesco Frangiapane. Il debutto è previsto per l'8 maggio alle 21.15, si replica il 9 alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Al Teatro Gentile di Fabriano in scena "La sorella migliore" con Vanessa ScaleraFABRIANO - Mercoledì 6 maggio con La sorella migliore volge al termine la stagione del Teatro Gentile di Fabriano promossa dall’Amministrazione...
Leggi anche: La verità che divide: Vanessa Scalera protagonista de “La sorella migliore” al Vascello
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Dove l’amore fa a botte con il senso di colpa. Mercoledì al Gentile Vanessa Scalera (la pm Tataranni) in La sorella migliore; Vanessa Scalera a teatro: l'attrice di Imma Tataranni diventa una sorella migliore; Vanessa Scalera, dopo Imma Tataranni c’è il teatro: Difendo un fratello assassino; Martedì al Teatro Duse di Bologna Vanessa Scalera in ‘La sorella migliore’.
Al Duse di Bologna Vanessa Scalera in 'La sorella migliore'Per il ciclo ‘DUSEracconti – Storie di donne’, martedì 5 maggio, alle ore 21, va in scena al Teatro Duse di Bologna Vanessa Scalera in ‘La sorella migliore’, scritto da Filippo Gili e diretto da Franc ... 9colonne.it
FABRIANO, MERCOLEDÌ 6 MAGGIO CON VANESSA SCALERA IN LA SORELLA MIGLIOREMercoledì 6 maggio con La sorella migliore volge al termine la stagione del Teatro Gentile di Fabriano promossa dall’Amministrazione comunale con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC. Vaness ... politicamentecorretto.com
La sorella migliore • Vanessa Scalera - facebook.com facebook
Stasera Vanessa Scalera e Giuliana De Sio saranno a #SplendidaCornice Ospiti anche Nicola Nocella, Pierpaolo Capovilla, Paolo Maggioni Paola Jacobbi, Giovanni Grasso, Francesco Montanari, Paolo Di Paolo, Alessandro Antinelli, Tiziano Crudeli, Pif, Ma x.com