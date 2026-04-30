Al Teatro Gentile di Fabriano in scena La sorella migliore con Vanessa Scalera

FABRIANO - Mercoledì 6 maggio con La sorella migliore volge al termine la stagione del Teatro Gentile di Fabriano promossa dall’Amministrazione comunale con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC. Vanessa Scalera – attrice cresciuta a teatro e divenuta nota al grande pubblico con la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Temi più discussi: Cittanova, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale non parteciperanno al confronto pubblico organizzato al Teatro Gentile; Vanessa Scalera in La sorella migliore: amore e giustizia morale, dubbi sul filo di lana; Nuova data per Orvieto Gentile, il 24 aprile tutti i nuovi nati del 2025 invitati al Giardino del Gentilezza; Rincari alla Scala, l’appello dei loggionisti: Ingressi a 10 euro e coda non devono essere toccati.

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Sabato 9 maggio sarò a Fabriano con il mio spettacolo La sciagura. Unica data nelle Marche. Vi aspetto! Prevendite Fabriano disponibili qui su https://www.ticketone.it/event/andrea-scanzi-la-sciagura-teatro-gentile-212 - facebook.com facebook