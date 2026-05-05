La segnalazione | Campioni per le urine abbandonati in via Falcone e Borsellino FOTO

Nella zona di via Falcone e Borsellino sono stati trovati campioni per le urine abbandonati lungo la strada. La scoperta è stata segnalata da alcuni residenti, che hanno condiviso anche alcune fotografie dell'episodio. La presenza di questi oggetti si inserisce in un quadro di rifiuti abbandonati che, ormai, sono diventati una presenza quotidiana in diverse parti della città, rendendo difficile distinguere tra ciò che è normale e ciò che richiede attenzione.

«Ormai camminando per la città non si fa più caso ai rifiuti abbandonati per strada, usando uno slogan pubblicitario anni '80 "Dallo spillo all'elefante". Mi sono imbattuto in barattoli delle urine (almeno credo) vicino al parco Falcone Borsellino nei pressi dell'ingresso che da sulla via omonima.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Giornata contro le mafie: mostra su Falcone e BorsellinoGiornata contro le mafie: a Palazzo Lascaris la mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino” In occasione della Giornata contro le mafie, che ogni anno... San Leone, ecco le nuove palme sul lungomare Falcone e BorsellinoProseguono a San Leone i lavori di sostituzione delle palme morte lungo il lungomare Falcone e Borsellino. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Promo: I campioni del regno animale Video; Campionato Regionale FSSI Puglia Padel 2026 :: Segnalazione a Lecce; Inter-Parma, segui la diretta testuale della sfida scudetto; MOLFETTA CAMPIONE D’ITALIA: TERZO SCUDETTO CONSECUTIVO NEL TENNISTAVOLO PARALIMPICO. Presentazione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’. Evento sportivo e solidale, con i personaggi dello spettacolo e i campioni del calcio che si terrà presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il 12 maggio alle 11:30 presso la Sal - facebook.com facebook Ieri i bianconeri campioni x.com