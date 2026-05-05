Quest’estate i programmi televisivi più popolari interromperanno le trasmissioni. La Ruota della Fortuna si fermerà nello stesso giorno di Affari Tuoi, che vede coinvolti i conduttori Liorni e Giusti. La pausa si inserisce nel periodo di pausa estiva, quando le produzioni televisive si prendono una pausa di alcuni mesi. La sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino sarà sospesa fino alla ripresa delle trasmissioni.

L’estate sta arrivando e i programmi tv più amati sono pronti a concedersi una lunga pausa. Durante i mesi più caldi la sfida fra Gerry Scotti e Stefano De Martino subirà un inedito stop. La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi infatti termineranno lo stesso giorno, lasciando spazio ad un nuovo scontro per gli ascolti: quello fra Marco Liorni e Max Giusti. Quando finisce La Ruota della Fortuna 2026. Secondo le ultime indiscrezioni Mediaset avrebbe fissato una data per lo stop de La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui infatti andrà in onda sino al 27 giugno 2026, poi si fermerà per lasciare spazio alle trasmissioni estiva.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna si ferma lo stesso giorno di Affari Tuoi. E Liorni sfida Max Giusti

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