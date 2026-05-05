La Roma guarda in Serie B | occhi su un centrocampista del Venezia

Da sololaroma.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma sta monitorando un centrocampista del Venezia che potrebbe essere un obiettivo per il prossimo calciomercato estivo. La squadra continua la propria stagione, mentre i dirigenti seguono da vicino le performance del giocatore, valutandone il possibile trasferimento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le attenzioni sono orientate verso questa operazione di mercato.

La Roma, con la stagione ancora da finire, guarda già al futuro e lo fa con idee chiare in vista del prossimo calciomercato estivo. A prescindere da chi sarà il direttore sportivo, chiamato a guidare le operazioni di mercato per la prossima stagione, a Trigoria si lavora su profili giovani che sono pronti a incidere, in linea con una strategia che punta a costruire un valore tecnico nel medio periodo. Doumbia nel mirino: talento e prospettiva per il centrocampo. Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, tra i diversi nomi finiti sul taccuino giallorosso spicca quello di Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 attualmente in forza al Venezia.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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