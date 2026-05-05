La Roma guarda in Serie B | occhi su un centrocampista del Venezia

La Roma sta monitorando un centrocampista del Venezia che potrebbe essere un obiettivo per il prossimo calciomercato estivo. La squadra continua la propria stagione, mentre i dirigenti seguono da vicino le performance del giocatore, valutandone il possibile trasferimento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le attenzioni sono orientate verso questa operazione di mercato.

La Roma, con la stagione ancora da finire, guarda già al futuro e lo fa con idee chiare in vista del prossimo calciomercato estivo. A prescindere da chi sarà il direttore sportivo, chiamato a guidare le operazioni di mercato per la prossima stagione, a Trigoria si lavora su profili giovani che sono pronti a incidere, in linea con una strategia che punta a costruire un valore tecnico nel medio periodo. Doumbia nel mirino: talento e prospettiva per il centrocampo. Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, tra i diversi nomi finiti sul taccuino giallorosso spicca quello di Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 attualmente in forza al Venezia.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate La Juve guarda alla Serie B per il centrocampista del futuro: nome nuovo per SpallettiCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Roma,... Calciomercato Roma, da un Koné all’altro? Occhi puntati sul centrocampista del SassuoloPer rispettare pienamente i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, nel corso dell’estate la Roma potrebbe essere costretta ad effettuare almeno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Paolo Calabresi: Al teatro mettevo il cellulare dietro una bottiglia d'olio per vedere di nascosto la Roma. La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal NorrkoppingLa Roma è alla caccia di un rinforzo in difesa dopo la cessione della terzina Lucia Di Guglielmo al Washington Spirit negli Stati Uniti e guarda all’estero per trovare la giusta sostituta. Secondo i ... tuttomercatoweb.com Roma, Massara guarda in casa Twente per rinforzare la difesa: piace il 18enne NijstadLa Roma guarda in Olanda per rinforzare la difesa. Come riporta il portale twenteinsite.nl, i giallorossi starebbero seguendo con attenzione Ruud Nijstad, difensore diciottenne che piace anche a ... tuttomercatoweb.com