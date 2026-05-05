La Regione proroga al 31 dicembre le concessioni per porti pontili distributori di carburante e cantieri navali

La Regione ha deciso di prorogare al 31 dicembre le concessioni demaniali marittime relative a porti, pontili, distributori di carburante, cantieri navali e attività commerciali e terziarie. La misura riguarda le concessioni di finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, consentendo ai titolari di mantenere fino alla fine dell’anno le autorizzazioni in essere. La proroga riguarda i soggetti con concessioni in scadenza e non ancora rinnovate.

I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di carburante, cantieristica e attività commerciali e terziarie, possono ottenere la proroga sino alla fine dell’anno. Un decreto firmato dall’assessore.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Battipaglia proroga al 31 dicembre 2026 le concessioni demaniali marittimeL’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha deciso il differimento e la proroga delle concessioni demaniali marittime al... Commercio, proroga fino al 31 dicembre per le attività su aree pubbliche: "Così garantiamo stabilità e continuità"Prorogate fino al 31 dicembre "o comunque fino a sei mesi dall’eventuale adozione delle linee guida nazionali" le concessioni dei commercianti che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un nido per l’infanzia, proroga al 7 maggio; Pnrr, ultima proroga agli esperti che collaborano con la Regione; Proroga scadenza avviso realizzazione interventi di tutela, conservazione e valorizzazione patrimonio culturale; Diffusione Xylella: causa maltempo la Regione proroga i termini per la pulizia dei terreni. Pesca del riccio prorogata fino al 16 maggio, il sindaco di Sant’Antioco attacca la Regione: Scelta inopportunaPesca del riccio prorogata fino al 16 maggio, il sindaco di Sant’Antioco attacca la Regione: Scelta inopportuna - Ambiente - sardiniapost ... sardiniapost.it Museo Egizio, la Regione approva la proroga: la Fondazione resta fino al 2064Museo Egizio di Torino, proroga della Fondazione fino al 2064: via libera del Consiglio regionale del Piemonte. torinofree.it Inverno rigido e ciclone, la Regione proroga la pesca dei ricci in Sardegna x.com A causa delle abbondanti piogge di aprile che hanno reso i terreni impraticabili, la Regione Puglia ha disposto una proroga ufficiale per le lavorazioni obbligatorie del terreno contro lo stadi - facebook.com facebook