Una grande multinazionale, con un giro d’affari di 467 milioni di euro, continua a investire nella regione della Lombardia, in particolare nella zona della Brianza. La compagnia ha recentemente ampliato le sue strutture, includendo anche un centro fitness e servizi di massaggi per i dipendenti. La presenza dell’azienda nella zona si conferma stabile e in crescita, senza segnali di abbandono o ridimensionamento.

Possiamo dirlo senza timore di essere smentiti. Si sono “innamorati” della Lombardia (e in particolare della Brianza) e da qui non se ne vogliono assolutamente andare. Anzi: hanno investito e vogliono continuare a farlo, come ha ricordato il general manager, Stefanos Tsamousis: “La nostra.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Italia: 21a in Europa, il contante pesa sul PilL’Italia si trova al ventunesimo posto tra i paesi dell’Unione Europea per quanto riguarda l’utilizzo dei pagamenti digitali, un dato che segna una...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: La multinazionale che pesa 467 milioni sul Pil continua a investire in Brianza (e in azienda palestra e massaggiatori).

La multinazionale che pesa 467 milioni sul Pil continua a investire in Brianza (e in azienda palestra e massaggiatori)Nella grande struttura di Monza Roche produce lo 0,1% del Pil (Prodotto interno lordo) della Lombardia. I numeri e i segreti del successo ... monzatoday.it

Stress da lavoro: oltre 840mila morti l’anno e un costo globale che pesa sul PilUn rapporto dell’Oil rivela l’impatto dei rischi psicosociali sul lavoro: morti, malattie mentali, calo della produttività e forti costi economici in Europa e nel mondo View on euronews ... msn.com