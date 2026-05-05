Un'operazione antimafia ha portato all'arresto di tre persone, tra cui un uomo che ha ammesso di essere stato coinvolto nella cosca di Corleone sin dai tempi in cui il suo zio, noto boss mafioso, era ancora in vita. Tra gli arrestati figura anche un nipote del famoso latitante. L'intervento è stato condotto dalle forze dell'ordine e ha fatto emergere la presenza ancora attiva della mafia rurale nella zona.

“Quando era vivo lui è venuto a farmi entrare nella società, io avevo diciotto anni”. È una sorta di confessione in diretta quella di Mario Gennaro, tra i tre arrestati nel blitz antimafia che ha colpito la cosca di Corleone. Nelle intercettazioni l’uomo ricostruisce il proprio battesimo mafioso, raccontando che alla cerimonia avrebbe partecipato personalmente Totò Riina, all’epoca latitante. Un elemento che conferisce ulteriore peso all’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, e culminata nell’arresto di tre persone accusate di associazione mafiosa. Tra loro figura anche Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote diretto del capo dei capi, insieme allo stesso Gennaro, 53 anni, e a Pietro Maniscalco, 62 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mafia rurale di Corleone ancora operativa: tre arresti, c’è anche un nipote di Totò Riina

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