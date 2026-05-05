A Corleone è stato arrestato il nipote di un noto boss mafioso. La procura antimafia ha accusato Mario Grizzaffi di essere il capo di un mandamento locale. Tra le accuse ci sono intimidazioni e attività illegali che, secondo gli inquirenti, continuano a operare nella zona. L’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’indagine volta a contrastare la presenza ancora attiva della mafia rurale.

È finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del gip di Palermo, il 60enne Mario Grizzaffi è stato arrestato e condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro e il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, infatti, il parente del "capo dei capi" avrebbe ereditato il ruolo di capo mandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero, dopo che il gip ha rifiutato la richiesta di misure cautelari., L'accusa a carico delle persone indagate sarebbe di associazione per delinquere di stampo mafioso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Corleone, in manette il nipote di Totò Riina: "Mafia rurale ancora operativa"

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