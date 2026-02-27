Buone pratiche | con Pazzi Fuori Millennials e Gen Z trovano parole per la salute mentale

Pazzi Fuori Millennials e Gen Z si impegnano a promuovere il dialogo sulla salute mentale tra i giovani. Attraverso iniziative e campagne, cercano di aprire spazi di ascolto e sensibilizzazione per affrontare temi spesso trascurati. Tra i 10 e i 25 anni, il suicidio rappresenta una delle principali cause di morte, rendendo cruciale l’attenzione su questi argomenti.

TESTO di Monica Sozzi della Redazione del sito ASviS, Allenza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 4 febbraio 2026 Tra i 10 e i 25 anni il suicidio è oggi tra le prime cause di morte. Ansia, depressione, autolesionismo e isolamento non sono fenomeni marginali, ma esperienze diffuse soprattutto tra Millennials e Generazione Z. A confermarlo sono, tra gli altri, i dati di Telefono amico Italia e Fondazione Veronesi, che segnalano un aumento costante delle richieste di aiuto da parte degli under 25. Eppure, a fronte di un disagio così esteso, il silenzio resta uno degli ostacoli principali. Secondo una ricerca Bva Doxa, in Italia sei persone su 10 non parlano di salute mentale, nemmeno con amici e familiari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

