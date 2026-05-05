Durante un ritiro calcistico, un giocatore ha condiviso pubblicamente il suo desiderio di interrompere la carriera sportiva, affermando di sentirsi imprigionato dal mondo del calcio. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, sottolineando una volontà di allontanarsi dagli schemi tradizionali dell’attività professionistica. La foto pubblicata mostra il calciatore in un momento di espressione di libertà, in contrasto con le immagini di routine sportive.

Nei giorni scorsi è arrivata da Miami una foto di Gonzalo Higuain, in canotta, appesantito, barba incolta, capelli lunghi. Più Homer Simpson che Pipita. Il selfie di un ragazzo che ha incontrato l’argentino in un negozio. L’immagine virale ha scatenato uno tsunami d’ironia e di indignazione. "E la tartaruga addominale?", "Come si è lasciato andare.". Il giorno dopo, il ragazzo ha ammesso di aver deformato il selfie con l’intelligenza artificiale e ha postato lo scatto vero, sempre in canotta, sempre appesantito, ma quasi pelato e con la barba ben curata. Due riflessioni. La prima: una prova in più, ce ne fosse bisogno, che il muro tra realtà e finzione, tra ciò che ci mostrano e ciò che è vero, è crollato e dobbiamo tenere sempre il sospetto in canna.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La foto del Pipita, uno splendido urlo di libertà

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