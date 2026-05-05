La fondamenta in Corte Altea dov' è stato ritrovato a Venezia il 25enne annegato

A Venezia, lungo la fondamenta in Corte Amaltea, zona Frari a San Polo, è stato ritrovato il corpo senza vita di un giovane di 25 anni. Il giovane, di origine magrebina, era scomparso dopo essere stato visto nelle vicinanze di fronte al palazzo della Finanza. Il corpo è stato recuperato ieri pomeriggio, senza che siano state rese note le cause dell’annegamento.

La fondamenta in Corte Amaltea, zona Frari a San Polo, dov'è stato recuperato il corpo senza vita del magrebino 25enne annegato a Venezia, davanti al palazzo della Finanza. L'uomo, che aveva gridato aiuto, ha richiamato l'attenzione di due turisti polacchi i quali, alloggiati in un vicino b&b.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Venezia, tre persone in acqua: 25enne muore annegatoIl corpo di un ragazzo di 25 anni è stato recuperato senza vita martedì mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San... Luciano Capasso è morto: il 25enne di Napoli disperso a Saint Moritz è stato ritrovato senza vitaÈ stato purtroppo ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne originario di Qualiano, Napoli, scomparso cinque giorni fa sulle montagne svizzere...