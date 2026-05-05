La festa di compleanno di Elodie | spegne le candeline sulla torta scultura da 20 euro a fetta

Lo scorso weekend, una nota artista ha festeggiato il suo 36° compleanno. Solo recentemente ha condiviso alcune immagini che mostrano la location della celebrazione, dove ha spento le candeline sulla torta a forma di scultura. La festa ha visto la presenza di una figura nota, accompagnata da amici intimi e da una compagna. Le foto ritraggono i festeggiamenti e i momenti più informali della giornata speciale.

Elodie ha compiuto 36 anni lo scorso weekend ma solo nelle ultime ore ha condiviso alcune foto dei festeggiamenti: ecco dov'è che ha spento le candeline con Franceska e gli amici più cari.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Compleanno da patron granata: Iervolino spegne la candeline, la Salernitana resta in venditaDopo la frenata con Rufini, socio unico di Antarees Srl, sono stati allacciati nuovi contatti con Giovanni Lombardi, imprenditore attivo nel settore...

La Festa degli Asparagi di Tavagnacco spegne 88 candeline: tre weekend di festa e degustazioniL’ultimo week end di aprile e i primi due fine settimana di maggio (nei giorni 25 e 26 aprile, 1, 2, 3, 9 e 10 maggio 2026) il parco comunale di via...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Elodie festeggia il compleanno con Franceska Nuredini, lo scatto romantico sui social; Elodie festeggia il compleanno: lo scatto di Franceska Nuredini racconta un momento speciale; Elodie festeggia il compleanno con Franceska Nuredini: la dolce dedica sui social per i 36 anni; Elodie incontra Andrea Iannone, il retroscena delle nozze con Franceska Nuredini cancellate: cosa è successo.

La festa di compleanno di Elodie: spegne le candeline sulla torta scultura da 20 euro a fettaElodie ha compiuto 36 anni lo scorso weekend ma solo nelle ultime ore ha condiviso alcune foto dei festeggiamenti: ecco dov'è che ha spento le candeline ... fanpage.it

Elodie compie 36 anni e festeggia il primo compleanno con Franceska Nuredini: ecco dove, fotoElodie compie 36 anni e festeggia il primo compleanno con Franceska Nuredini: ecco dove sono volate le due, foto ... gossip.it

Troppo comoda… o troppo pericolosa ELODIE - facebook.com facebook