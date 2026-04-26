È deceduta recentemente una donna che aveva scelto il suicidio assistito dopo aver perso il figlio. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’argomento del fine vita, un tema che da tempo suscita discussioni in Europa. La decisione della donna ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e autorità, evidenziando le tensioni legate alle normative e ai valori sociali in materia.

Il tema del fine vita continua a generare un acceso dibattito pubblico in Europa, tra questioni etiche, giuridiche e sociali che dividono opinione pubblica e istituzioni. In questo contesto si inserisce la vicenda di una donna britannica che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera, dove alcune cliniche consentono questa procedura anche a persone non affette da patologie terminali. La sua storia riaccende la discussione sul confine tra dolore psicologico, libertà individuale e tutela della vita. Un caso che ha attirato l’attenzione dei media internazionali e che solleva interrogativi profondi. La protagonista è Wendy Duffy, 56 anni, che ha scelto di porre fine alla propria esistenza il 24 aprile presso la clinica svizzera Pegasos.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Morta Wendy Duffy, la donna che ha scelto il suicidio assistito dopo la perdita del figlio

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Temi più discussi: Wendy Duffy che ha scelto il suicidio assistito in Svizzera dopo la morte dell'unico figlio; Addio Wendy Duffy, ha voluto il suicidio assistito dopo aver perso il figlio; Wendy Duffy ricorre al suicidio assistito in Svizzera dopo aver perso il figlio: Non esisto; Wendy Duffy, ottiene il suicidio assistito senza malattie. Devastata dopo la morte del figlio unico.

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Wendy Duffy, una donna inglese di 56 anni ex assistente sociale, è morta il 24 aprile 2026 in una clinica svizzera tramite suicidio assistito (o eutanasia volontaria). La sofferenza per il figlio morto l'ha annientata. Addio Wendy spero che tu abbia trovato pace. x.com