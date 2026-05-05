Il 14 aprile 2026, gli studenti della classe 3A della Scuola Secondaria di primo grado di Lama Mocogno hanno visitato il Museo della Comunità situato a Montecreto. La visita è durata diverse ore e ha coinvolto i ragazzi nell’esplorazione di vari reperti storici esposti all’interno della struttura. Durante l’uscita educativa, sono stati mostrati alcuni oggetti legati alla storia locale e alle tradizioni della zona.

Il 14 aprile 2026, gli studenti della classe 3A della Scuola Secondaria di primo grado di Lama Mocogno sono andati in visita al Museo della Comunità ’La Casa dei Leoni di Pietra’, situato a Montecreto. Qui abbiamo potuto osservare le tre sezioni allestite dall’esperto Carlo Beneventi. Le sale del museo sono ricche di reperti storici, soprattutto legati alla Seconda Guerra Mondiale. La prima sezione riguarda il periodo in cui il Frignano fu interessato dai combattimenti durante la guerra; la seconda è dedicata al dopoguerra; la terza, invece, all’archeologia locale. Per noi è stato molto interessante scoprire che le bombe, anche se arrugginite all’esterno, possono essere ancora integre e quindi pericolose all’interno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La Casa dei Leoni di pietra’. Visita tra i reperti storici

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