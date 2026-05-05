La Campomagnalonga torna ai laghi Curiel per l' edizione numero dieci

La tradizionale manifestazione sportiva si svolge nuovamente sui laghi Curiel, dove si terrà la decima edizione. L’evento, giunto a questa ricorrenza, ha visto tutte le iscrizioni esaurite in anticipo, confermando la popolarità tra i partecipanti. La corsa, che si svolge lungo un percorso di montagna e laghi, coinvolge atleti e amatori, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

Anniversario tondo per la Campomagnalonga, che festeggia i dieci anni con un'altra edizione sold out. Posti esauriti con largo anticipo per la camminata di beneficenza al parco dei Laghi Curiel di sabato 9 maggio, con tredici (più due) punti ristoro gestiti dalle associazioni, dove degustare il.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Due giorni di eventi ai Laghi Curiel, torna la tradizionale grigliata di PasquettaDj set, relax e grigliata a Casa Berselli per vivere due giorni in compagnia all’aria apertaCon il week end di Pasqua prende il via la stagione dei... Napoli, torna il Maggio dei Monumenti: presentata la 32esima edizione dedicata ai coloriDal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli.