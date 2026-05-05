Kerken — Indaco e Cenere | Monica Ragazzini esplora l’anima degli spazi sacri alla Wundergrafik
La galleria d’arte Wundergrafik (Via Leone Cobelli, 34) si trasforma in un luogo di soglia e rivelazione. Apre al pubblico "Kerken – Indaco e Cenere", l’attesa esposizione personale dell’artista forlivese Monica Ragazzini, curata da Lucrezia Manucci. L’inaugurazione si terrà venerdì 15 maggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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