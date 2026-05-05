Kaleidoscope il mosaico sonoro che va dal raga indiano al jazz d’avanguardia

Kaleidoscope, Music for Imaginary Films, l'ultima fatica del compositore e polistrumentista Adriano Clemente. Un progetto che non è solo un album, ma una vera e propria cosmogonia sonora che fonde jazz, minimalismo, tradizioni africane e musica classica indiana.Dopo il successo di lavori come The.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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