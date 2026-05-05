Nelle ultime giornate di campionato, la Juventus si trova in una posizione critica, con la possibilità di non qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni sulla rosa, sui ricavi e sulla programmazione futura della squadra. La condizione attuale si inserisce in un quadro più ampio di sfide legali e sportive che coinvolgono il club, con attenzione rivolta alle conseguenze di un'eventuale mancata partecipazione alla competizione europea.

La Juventus si gioca molto più di un semplice piazzamento europeo nelle ultime giornate di campionato. Il quarto posto rappresenta una linea sottile tra stabilità e possibile rivoluzione, perché senza Champions League le conseguenze andrebbero ben oltre il campo, toccando dirigenza, conti e rosa. La classifica L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus senza Champions: quali conseguenze?

Notizie correlate

Conceicao brilla in Champions League, è primo in più statistiche con la Juventus! Quali traguardi ha raggiunto Chico in campo europeodi Redazione JuventusNews24Conceicao primeggia in Champions League, in quali statistiche con la Juventus ha brillato il talento portoghese.

Juventus senza certezze: Champions e mercato in bilicoLa Juventus è entrata ormai al sesto mese della gestione di Luciano Spalletti, e il lavoro del tecnico di Certaldo inizia a dare segnali concreti.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; I più presenti in Champions League: Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Karim Benzema; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia; Milan-Juve e gli obiettivi in comune: oggi la Champions, domani Vlahovic, Goretzka e Lewandowski.

Juventus e il rischio Champions: cosa cambia per Vlahovic, Yildiz e Conceicao, Spalletti tremaIl futuro della Juventus dipende dal quarto posto: senza Champions cambia anche il mercato. Da Vlahovic a Yildiz, ecco cosa può succedere, gli scenari. sport.virgilio.it

Juventus, il futuro prossimo è legato alle ultime tre partite: Comolli rischia senza ChampionsIl futuro della Juventus è collegato con un filo diretto alla qualificazione in Champions League. Come spiega Sportmediaset i bianconeri si giocano tutto nelle ulrime tre partite e ... tuttojuve.com

IL CENTROCAMPISTA PUÒ LASCIARE IN ESTATE Come riportato da Nicolò Schira, Fabio Miretti non è più centrale nei piani della Juventus Il classe '03 potrebbe essere ceduto dai bianconeri già nella prossima finestra di mercato #FabioMiretti #Sp - facebook.com facebook

La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com