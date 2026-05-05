La Juventus potrebbe trovarsi fuori dalla qualificazione alla Champions League, ma alcuni commentatori sostengono che questa situazione non rappresenterebbe un problema insormontabile. Secondo alcune analisi, un insuccesso in questa competizione potrebbe offrire l’opportunità di ripensare e ristrutturare la squadra. Si afferma che il quarto posto finale, in ogni caso, potrebbe nascondere le vulnerabilità della formazione, evitando di evidenziarle troppo.

Ci vuole un fallimento per ricostruire. Perché il quarto posto alla fine di tutto anestetizzerebbe la fragilità. La Juventus di Luciano Spalletti – allenatore coi fiocchi che mezza Italia invidia alla casa bianconera – si trova davanti a un bivio: affrontare la Champions League e ripartire con un tesoretto utile a fare il mercato e altro ancora, oppure certificare il fallimento e fare all in sull’Europa League, l’ex Coppa Uefa, che rappresenta una competizione di livello inferiore ma resta abbordabile. Osservatori e gran parte dei tifosi non hanno dubbi: il quarto posto è salvifico, la Juventus non può non partecipare alla Champions. Adesso però il percorso si è complicato, il pareggio con il Verona mette a repentaglio la prossima qualificazione alla Champions League.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus, restare fuori dalla Champions non sarebbe un dramma

Juve fuori dalla Champions: l’analisi di Fabio Caressa

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