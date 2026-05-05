Jessica Pegula, numero 5 del ranking mondiale, si prepara a scendere in campo agli Internazionali di tennis. La campionessa statunitense ha dichiarato che il suo obiettivo principale è migliorare costantemente, sottolineando come questa volontà di crescita rappresenti la sua vera passione. L’atleta si avvicina alla competizione con entusiasmo, pronta a confrontarsi con le altre giocatrici in un torneo che rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione.

Pegula, oggi stabilmente tra le protagoniste del circuito WTA, è nata il 24 febbraio 1994 a Buffalo, Stati Uniti, e in carriera ha conquistato 11 titoli WTA in singolare e numerosi in doppio con Coco Gauff e Jack Draper nel misto. Ed è uno dei volti, insieme a Stefanos Tsitsipas e a molti altri, che ha animato l'iniziativa. È una giocatrice che incarna un tennis solido e costante, a cui manca un Grande Slam («Chissà, forse quest'anno», ci confessa) ma che resta stabilmente al vertice e arriva sempre alle ultime giornate dei tornei. Ma è sempre più consapevole del proprio ruolo fuori dal rettangolo di gioco. A Roma, dove la dimensione sportiva si intreccia con quella estetica e simbolica, questo equilibrio emerge con particolare potenza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jessica Pegula: «Il tennis è migliorarsi sempre: è questa la vera passione»

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