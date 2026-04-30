Jessica Pegula e Madison Keys hanno affrontato il tema delle regole nel tennis, concentrandosi sulla decisione di vietare le battute sottobraccio durante le partite. La discussione riguarda una recente norma introdotta dal circuito professionistico, che impedisce ai giocatori di utilizzare questa tecnica. La questione ha suscitato reazioni diverse tra gli atleti, con alcune preferenze per mantenere le regole attuali e altre che chiedono modifiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel mondo del tennis, alcune giocate suscitano discussioni accese e l’underarm serve è senza dubbio tra queste. Recentemente, durante un torneo, il tennista Borges ha utilizzato questa tecnica poco ortodossa subito dopo una pausa per pioggia, provocando il malcontento dell’avversario Etcheverry, che ha protestato contro quella che considerava una mancanza di sportività. Borges è riuscito a vincere il match, ma la decisione di utilizzare l’underarm serve ha rinvigorito un dibattito già esistente sulla legittimità di questa strategia nel tennis professionale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jessica Pegula e Madison Keys discutono il divieto delle battute sottobraccio nel tennis.

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