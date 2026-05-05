Jannik Sinner giocherà di sera la prima partita a Roma? L’indizio dai prezzi dei biglietti…

Jannik Sinner giocherà la sua prima partita agli Internazionali d’Italia sabato 9 maggio. Il suo avversario sarà deciso tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, in un match di secondo turno. L’esordio del tennista italiano avverrà di sera, secondo le indicazioni sui prezzi dei biglietti per l’evento. La partita si svolgerà quindi nella giornata di sabato, all’interno del torneo di Roma.

Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia nella giornata di sabato 9 maggio, quando scenderà in campo per disputare il match di secondo turno contro il vincente del confronto tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa di Roma e punterà a proseguire la propria striscia di vittorie, che lo ha portato a conquistare quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid). Per le prime tre giornate (da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio), i prezzi risultano mediamente più elevati per la sessione pomeridiana rispetto a quella serale.🔗 Leggi su Oasport.it

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