Ivana Lotito l’intervista all’attrice | Sto imparando a non delegare agli altri chi sono

L'attrice ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo percorso tra cinema e televisione. Ha spiegato di dover ricominciare da zero ogni volta, affrontando sfide legate all’ambizione e alla crescita professionale. Durante l’intervista, ha anche condiviso il suo modo di gestire le responsabilità, affermando di imparare a non delegare agli altri chi è. La conversazione si è concentrata sul suo percorso artistico e sulle difficoltà incontrate lungo la strada.

C’è un momento, nella traiettoria di un’attrice, in cui il percorso smette di essere una linea e diventa una specie di respiro. Si espande, si contrae, torna indietro, riparte. Guardando oggi Ivana Lotito, la sensazione è proprio questa: non una carriera che procede per accumulo, ma un movimento continuo, quasi ostinato, verso qualcosa che non è mai definitivo. Ogni ruolo sembra lasciare una traccia, ma anche aprire una crepa. Ogni set è insieme conquista e azzeramento. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista attraversare mondi molto diversi tra loro, dalla tensione emotiva della serie Guerrieri su Rai 1 alla materia più intima e vibrante del cinema con Mi batte il corazon, Non è la fine del mondo e Lo chiamavano Rock & Roll.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ivana Lotito, l’intervista all’attrice: “Sto imparando a non delegare agli altri chi sono” Notizie correlate Leggi anche: Simona Malato, l'intervista all'attrice dalla sorella di Messina Denaro alla madre di Battiato: “Io chi sono?” Luis Henrique e la metamorfosi tattica: «Sto imparando a difendere»di Redazione Inter News 24Luis Henrique ha trovato la sua dimensione a Milano grazie a un intenso lavoro di adattamento tattico: la sua intervista ai...