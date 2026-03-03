Luis Henrique e la metamorfosi tattica | Sto imparando a difendere

Luis Henrique ha spiegato di aver lavorato molto per adattarsi al suo ruolo a Milano, sottolineando come stia imparando a difendere meglio durante le partite. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Estadao, il giocatore ha condiviso il percorso di crescita tattica intrapreso da quando si è unito alla squadra. La sua evoluzione in campo si lega a questo processo di apprendimento e miglioramento.

Inter News 24 Luis Henrique ha trovato la sua dimensione a Milano grazie a un intenso lavoro di adattamento tattico: la sua intervista ai microfoni di Estadao. Dopo un avvio complesso, l'infortunio occorso a Denzel Dumfries, il potente laterale olandese di spinta, ha spalancato le porte della titolarità all'ex talento del Botafogo Luis Henrique. Il calciatore verdeoro sembra aver assimilato i dettami dei campioni d'Italia, diventando un elemento prezioso. In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di Estadao, il calciatore ha ripercorso i suoi primi mesi all'ombra del Duomo, il rapporto con il padre-allenatore e l'accoglienza ricevuta dai nuovi compagni, tra cui spicca il capitano Lautaro Martinez, il prolifico centravanti argentino e leader carismatico del gruppo.