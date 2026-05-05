Ivana Knoll, nota per la sua presenza ai Mondiali del 2022, ha attirato l'attenzione di molti anche durante il Gran Premio di Miami. La modella croata, che ha guadagnato popolarità sui social media, è apparsa sia negli stadi di calcio che nel paddock del circuito di Formula 1. La sua presenza ha generato numerosi commenti e condivisioni online, rendendola una figura nota nel mondo dello sport e dell'intrattenimento.

Dalla Coppa del Mondo 2022 al GP di Miami: chi è Ivana Knoll, la modella croata diventata virale tra stadi e Formula 1. Ivana Knoll è tornata al centro dell’attenzione senza fare nulla di particolare, se non apparire. È bastato un passaggio nel paddock del Gran Premio di Miami, qualche secondo in diretta TV, e la scena si è spostata su di lei. Letteralmente. L’episodio è diventato virale in poche ore, con un cameraman che finisce per seguirla invece dei protagonisti dell’intervista. (In realtà, i più attenti segnalano che il cameraman avrebbe comunque seguito i protagonisti dell’intervista e che l’editing in ottica web sembra dare questa impressione dell’inquadratura che segue la bella Ivana).🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Ivana Knoll, dalla Coppa del Mondo al paddock di Miami: chi è la modella croata diventata virale due volte

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