Dal 4 maggio, diverse città italiane vedranno blocchi totali dei trasporti pubblici e dei porti a causa di uno sciopero generale. Le agitazioni coinvolgono lavoratori dei trasporti, dei porti e delle scuole, con ripercussioni sulla mobilità e sulla logistica. Lo sciopero potrebbe influire anche sulla gestione delle prove Invalsi previste in questo periodo, con possibili cancellazioni o slittamenti. La situazione crea disagi in varie aree del paese.

? Cosa scoprirai Quali città subiranno il blocco totale dei trasporti e dei porti?. Come influirà lo sciopero sulla gestione delle prove Invalsi?. Chi rimarrà senza servizi essenziali tra Napoli, Firenze e Messina?. Quando inizierà la paralisi totale della pubblica amministrazione e della giustizia?.? In Breve Blocco totale porti nazionali e sciopero istituti tecnici il 7 maggio.. Napoli tassafermo dalle 08:00 alle 22:00 del 5 maggio.. RFI blocca Firenze e Mercitalia ferma Milano tra il 4 e il 5 maggio.. Scuola primaria e sindacati Cobas, Usb e Fisi fermi il 6 e 7 maggio.. Dal 4 al 10 maggio 2026 l’Italia affronta una settimana di mobilitazioni sindacali che colpiranno trasporti, scuola e amministrazione pubblica, con disagi diffusi tra pendolari e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto sciopero: caos tra trasporti, porti e scuola dal 4 maggio

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

Notizie correlate

Scuola tecnica sotto assedio: sciopero il 7 maggio contro la riforma? Cosa sapere FLC CGIL indice sciopero nazionale il 7 maggio per gli istituti tecnici.

Sciopero 1° maggio 2026: cosa succede nella Festa dei Lavoratori tra trasporti, servizi e disagiIl 1° Maggio 2026, giornata simbolo della Festa dei Lavoratori, non sarà soltanto un momento celebrativo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dalla guerra al pieno: come la crisi energetica rischia di fermare l’Italia; Scioperi settimana dal 4 al 10 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, scuola e taxi; Sciopero generale 1° maggio, caos e cancellazioni. Chi si ferma e quando.

Scioperi maggio 2026, Italia a rischio caos: fermi treni, aerei, bus e scuole (tutte le date da sapere)Scioperi maggio 2026: tutte le date aggiornate di bus, treni, aerei, scuola e sanità. Tre scioperi generali e stop locali in tutta Italia ... panorama.it

Il caos dello sciopero dei tir: doppia data per i 5 giorni di stopPer molte aziende starebbe diventando più conveniente fermarsi che continuare a viaggiare in perdita. Lo scontro tra le sigle per la data del fermo nazionale ... today.it

Dal Ponte Isabella, sotto un'arcata tinta di rosso, lo sguardo corre verso lo sfondo dove, in cima alla vetta, brilla lo stemma del Torino F.C., in memoria dei valorosi campioni d'Italia." - 4/5/26 Torino - facebook.com facebook

Fondi ETS e Decreto Energia: l’UE mette l’Italia sotto stretto esame x.com