Un nuovo rapporto statunitense mette in discussione l’efficacia dei raid condotti contro il programma nucleare iraniano. Secondo il documento, i 440 chili di uranio arricchito sono scomparsi, e i raid non hanno impedito lo sviluppo della tecnologia nucleare nel paese. La relazione evidenzia differenze tra le stime ufficiali e i risultati effettivi delle operazioni militari. La questione rimane centrale nel dibattito internazionale sulla gestione del dossier nucleare iraniano.

? Cosa scoprirai Dove sono finiti i 440 chili di uranio arricchito?. Perché i raid non hanno fermato la tecnologia nucleare iraniana?. Come ha fatto Teheran a proteggere i siti sotto i tunnel?. Chi ha sbagliato la valutazione della capacità militare degli ayatollah?.? In Breve 440 kg di uranio arricchito al 60% restano sotto monitoraggio incerto.. Metà del materiale fissile potrebbe essere protetta nei tunnel di Isfahan.. Tre siti di arricchimento hanno subito danni ma la rete resta attiva.. Sospensione ispezioni ONU impedisce verifiche tecniche sui carichi di uranio.. Un dossier dell’intelligence statunitense mette in discussione l’efficacia degli attacchi militari condotti contro l’Iran, suggerendo che le capacità nucleari di Teheran non siano state compromesse dai raid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran nucleare: dossier USA mette in dubbio l’efficacia dei raid

Iran Arma Nucleare: La Strategia di Deterrenza Globale #shorts

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