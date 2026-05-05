Iran Hegseth | Il cessate il fuoco non è finito

Da lapresse.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo del Pentagono ha affermato che il cessate il fuoco nello Stretto di Hormuz non è ancora terminato. La dichiarazione è stata pronunciata durante una conferenza stampa in cui è stata discussa la situazione nella regione. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda specifica riguardante lo stato attuale dell’accordo. La regione rimane al centro dell’attenzione internazionale per le tensioni in corso.

“Il cessate il fuoco non è finito”. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, parlando in conferenza stampa della situazione nello Stretto di Hormuz, rispondendo a una domanda in merito. “Il cessate il fuoco sta certamente tenendo, ma stiamo osservando la situazione molto, molto da vicino”, ha aggiunto Hegseth che poi riferendosi al ‘Project Freedom’ lanciato dagli Stati Uniti ha spiegato: “Si tratta di un progetto separato e distinto” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Hegseth says US-Iran ceasefire is not over

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