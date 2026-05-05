Internazionali più campi e non solo | il nuovo Foro Italico

Una nuova edizione degli Internazionali d'Italia si apre con un'area rinnovata e ampliata rispetto alle precedenti. Oltre ai campi di gioco, sono stati allestiti spazi dedicati a servizi e strutture per il pubblico e i tennisti. La manifestazione si svolge nel complesso del Foro Italico, che presenta interventi di riqualificazione e nuove installazioni. Le gare si svolgono in diverse location all’interno del complesso, coinvolgendo vari campi e aree dedicate.

(Adnkronos) – Una nuova edizione degli Internazionali d'Italia, un nuovo Foro Italico. Aspettando Jannik Sinner, il torneo al via oggi, martedì 5 maggio, accoglie tifosi e appassionati con un site completamente rinnovato, frutto di investimenti (circa 160 milioni di euro) e una visione nuova, pensata per intrattenere piccoli e più grandi non solo con i tennisti in campo. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di rendere il Foro protagonista non solo nelle due settimane del Masters 1000, ma tutto l'anno. Per cullare così il sogno, esplicitato più volte dal presidente della Fitp Angelo Binaghi, di trasformare Roma nel quinto Slam del circuito.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Foro Italico, restyling del Centrale dopo gli Internazionali di Tennis: più eventi e capienza ampliataArriva un annuncio ufficiale: dopo gli Internazionali di Tennis 2026, il Foro Italico si prepara a cambiare volto con un importante intervento sullo... Tutto pronto per gli internazionali di tennis di Roma. Ecco come sarà il "nuovo" Foro ItalicoIl Parco del Foro Italico di Roma si prepara all'83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia - in programma dal 28 aprile al 17 maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali di Roma 2026: quando andare, come viverli e perché ne vale davvero la pena; Minitennis: under 7 protagonisti agli Internazionali BNL d’Italia; Internazionali d'Italia, ecco quanto costa vedere Sinner e gli altri campioni del tennis mondiale al Foro Italico; Internazionali di Roma 2026: il calendario, il tabellone, il programma e dove vederlo in TV. Internazionali di Roma, Sinner debutta sabato: tutto quello che c’è da sapereIl torneo al Foro Italico è in programma dal 5 al 17 maggio. Sinner parte dal secondo turno, Paolini difende il titolo nel femminile ... affaritaliani.it Internazionali Bnl d'Italia, l'area del torneo è passata da 9 a 20 ettari: così Roma cresce con SinnerJannik Sinner cresce, il Foro Italico e Roma con lui. L'avvento del fenomeno nativo di San Candido, per il tennis d'Italia, è stato un totem in grado di dividere il fluire ... ilmessaggero.it Secondo allenamento al Foro Italico per Musetti: l'azzurro pronto al debutto, punta a tornare in top 10 - facebook.com facebook Il Foro Italico è forse il luogo più anomalo del tennis mondiale: gli Internazionali di Roma si giocano dentro uno spazio che non nasce per il tennis, ma che il tennis ha pian piano conquistato. Ne ho scritto per Mezza Riga x.com