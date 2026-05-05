L'Inter ha conquistato tre scudetti negli ultimi cinque anni e ha raggiunto due finali di Champions League, grazie a scelte strategiche e a una gestione mirata. Ora, i dirigenti stanno lavorando sul mercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione ai possibili acquisti. Tra i nomi più caldi c’è quello di Nico Paz, considerato un obiettivo importante per il club. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Dopo aver esaltato il modello Inter, figlio di scelte e strategie aziendali che hanno permesso all’Inter di vincere tre scudetti negli ultimi cinque anni e conquistare due finali di Champions League, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono proiettati verso la prossima stagione. Per restare in alto e riprendere il cammino in Europa, è necessario innovare e provare a rinforzarsi. La squadra del futuro è già in cantiere, l’idea della dirigenza è di puntare su un mix di giovani di talento e calciatori di esperienza (il portiere Vicario e il giallorosso Mancini su tutti) considerato che per ragioni varie saranno 4-5 in giocatori in uscita. Lasceranno Acerbi, Darmian e Mkitharian, a fine contratto e per evidenti limiti di età.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, dallo scudetto al mercato: tutti i nomi caldi. Il sogno (possibile) si chiama Nico Paz

Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ

Notizie correlate

Mercato Inter, Nico Paz o Diaby? No, il sogno dei dirigenti nerazzurri è un altro e viene dalla Serie A: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il sogno dei nerazzurri per l’estate non è Nico Paz o Diaby, ma un talento della Serie A: ecco tutti i...

Nico Paz Inter, il sogno di mercato nerazzurro si complica: le ultime indiscrezioni dalla Spagnadi Redazione Inter News 24Nico Paz Inter, la dirigenza milanese si vede sconfitta di fronte alla concorrenza dei Blancos per il cartellino del...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'Inter guarda già avanti: dal sogno Nico Paz a Kone, i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu; Como-Napoli finisce 0-0. L'Inter a un punto dallo scudetto; L'Inter del futuro sogna Nico Paz, ma anche Palestra e Pisilli: i piani dei nerazzurri dopo lo scudetto; Inter, il mercato che verrà da Nico Paz a Palestra e Koné.

Inter, dallo scudetto al mercato: tutti i nomi caldi. Il sogno (possibile) si chiama Nico PazBeppe Marotta e Piero Ausilio lavorano già da tempo in vista della prossima stagione per ringiovanire una rosa che perderà vari pezzi. Il fuoriclasse argentino è l’obiettivo più affascinante ... sport.quotidiano.net

Inter, Nico Paz regalo scudetto. Mercato, chi potrebbe partire. Su richiesta di Chivu…Il giocatore del Como è il sogno di mercato del club nerazzurro. Operazione non semplice. Ecco chi potrebbe salutare ... fcinter1908.it

Il futuro di Nico #Paz: tappa a Madrid e poi Inter Cosa filtra sul futuro x.com

Il futuro di Nico Paz: tappa a Madrid e poi Inter Cosa filtra sul futuro - facebook.com facebook