Inter campione d’Italia | Mkhitaryan chiude i giochi ma cosa gli riserverà il futuro?

Domenica 3 maggio, l’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, battendo per 2-0 il Parma e festeggiando davanti ai propri tifosi. La vittoria ha chiuso ufficialmente la stagione del campionato di Serie A, confermando la squadra al primo posto in classifica. Tra i protagonisti della serata, uno dei centrocampisti ha segnato il secondo gol, contribuendo alla vittoria finale. Ora si attende di scoprire quali saranno le prossime mosse del club e del giocatore coinvolto.

La serata di domenica 3 maggio si colora di nerazzurro, con l’ Inter che batte 2-0 il Parma e si aggiudica il ventunesimo scudetto della sua storia. La squadra di Cristian Chivu, dopo un inizio in salita e con il morale distrutto a seguito della sconfitta con il Paris Saint Germain nella finale di Champions, ha dominato la stagione, dimostrandosi matura e pronta per questo successo. I numeri parlano chiaro 26 vittorie in 35 giornate e lo scudetto era ormai solo una questione matematica. I protagonisti della vittoria scudetto. La rosa nerazzurra, ha potuto contare, durante la serata, su una serie di nomi che hanno contribuito a siglarne il successo.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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