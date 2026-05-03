Inter Parma LIVE 2-0 | Mkhitaryan chiude il match su assist di Lautaro!

Alle 20:45 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Parma, nel 35° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-0 in favore dell'Inter. Mkhitaryan ha segnato il secondo gol, conclusione che ha chiuso il risultato, su assist di Lautaro. Seguiamo gli sviluppi di questa sfida attraverso il live aggiornato.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE 2-0: Mkhitaryan chiude il match su assist di Lautaro! Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Lautaro è pronto a tornare, le voci su Bastoni e le condizioni di Mkhitaryandi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Infortunati Inter, il programma per Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista del big match contro la Romadi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, ecco il programma di recupero di Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista della sfida cruciale contro la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma, la guida completa al match; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche. Inter-Parma 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di MkhitaryanLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com #Inter 2-0 #Parma : Henrikh Mkhitaryan! #InterParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Inter-Parma 1-0: fine primo tempo, nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Thuram - facebook.com facebook