Installata a Torre Guaceto una boa per il controllo dello stato di salute del mare

A Torre Guaceto è stata installata una boa ecosostenibile destinata al monitoraggio dello stato del mare. La boa raccoglie dati relativi alle condizioni ambientali e sarà utilizzata dal Consorzio di Gestione per adeguare le strategie di tutela dell’ecosistema marino. L’iniziativa mira a migliorare la conoscenza delle caratteristiche ambientali della zona e a favorire interventi più mirati per la protezione delle acque.