Installata a Torre Guaceto una boa per il controllo dello stato di salute del mare
A Torre Guaceto è stata installata una boa ecosostenibile destinata al monitoraggio dello stato del mare. La boa raccoglie dati relativi alle condizioni ambientali e sarà utilizzata dal Consorzio di Gestione per adeguare le strategie di tutela dell’ecosistema marino. L’iniziativa mira a migliorare la conoscenza delle caratteristiche ambientali della zona e a favorire interventi più mirati per la protezione delle acque.
TORRE GUACETO - Installata a Torre Guaceto una boa, ecosostenibile, per il controllo dello stato di salute del mare: raccoglie i dati che il Consorzio di Gestione userà per adattare la propria strategia di tutela alle esigenze dell’ecosistema. Non solo. Grazie all’installazione del dispositivo in.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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