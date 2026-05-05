Inseguimento folle finisce in maxi incidente coinvolte 4 auto! Caos totale in Italia tutto bloccato

Un inseguimento ha provocato un maxi incidente coinvolgendo quattro vetture, provocando un blocco totale del traffico in una zona cittadina. Le auto sono rimaste coinvolte in un impatto violento, con danni visibili e veicoli accartocciati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le operazioni di ricostruzione dell’accaduto. La scena ha creato caos tra gli automobilisti e passanti presenti nell’area.

Il rombo di un motore lanciato oltre ogni limite squarcia la quiete di una giornata che sembrava destinata a scorrere come tante altre. Un uomo stringe il volante con le nocche bianche per la tensione, mentre nello specchietto retrovisore le luci lampeggianti si avvicinano inesorabilmente, trasformando l’asfalto in un campo di battaglia urbano. La velocità diventa l’unica lingua parlata in quegli istanti frenetici, dove il rischio e l’adrenalina si mescolano al rumore dei pneumatici che stridono sull’asfalto rovente. Non c’è spazio per il dubbio, solo per una fuga disperata che trascina con sé il destino di ignari automobilisti, in un susseguirsi di manovre azzardate che culminano nel fragore improvviso del metallo che si accartoccia, ponendo fine alla corsa ma dando inizio al caos.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inseguimento folle finisce in maxi incidente, coinvolte 4 auto! Caos totale in Italia, tutto bloccato Notizie correlate La folle fuga sull’auto rubata finisce con un incidente: bloccati dopo un inseguimentoArrestati dalla polizia un uomo e una donna accusati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate... Incidente atroce in galleria, caos totale: tutto bloccato. Pompieri sul postoIl primo pomeriggio di venerdì 6 marzo è stato teatro di un drammatico incidente stradale che ha paralizzato la viabilità lungo la tangenziale di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terni: folle fuga al volante di auto storica finisce in via Mazzini con incidenti e danni; NAPOLI. FINTI AGENTI E INSEGUIMENTO DA FILM: LA FOLLE CORSA FINISCE CONTRO UN TIR; Riconosce il furgone rubato in tangenziale e lo insegue: folle fuga contromano - BresciaToday; Pericoloso inseguimento con l'auto rubata, arrestato dai Carabinieri. Folle fuga nel traffico finisce con un incidente dopo l'inseguimento: scappano a piedi e vengono bloccati su un'altra auto. Quattro in casermaEra la tarda mattinata quando una pattuglia dei carabinieri, passando davanti al centro commerciale Matrix di Perarolo (lungo la Regionale 11) ha notato un’Alfa Romeo Giulietta parcheggiata con tre ... ilgazzettino.it Fugge all’alt, scatta l’inseguimento. Folle corsa a duecento all’ora: presoFugge all’alt dei carabinieri e ingaggia un inseguimento a velocità paurose, che hanno sfiorato i duecento all’ora. È stata una notte ad alta tensione quella vissuta domenica sulle strade del Centese: ... ilrestodelcarlino.it Cronaca. Bologna, folle inseguimento a 100 km/h in centro: arrestato 38enne senza patente - facebook.com facebook