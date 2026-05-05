Insediamento presidente Campagna Battaglia | A unirci un forte sentimento di appartenenza verso questa città

Durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente del tribunale di Reggio Calabria, si è tenuto un intervento del sindaco facente funzione, che ha espresso un sentimento di forte appartenenza verso la città. Il nuovo presidente è stato accolto al Cedir e ha ricevuto i saluti ufficiali delle autorità presenti. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del personale giudiziario.