Insediamento presidente Campagna Battaglia | A unirci un forte sentimento di appartenenza verso questa città
Durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente del tribunale di Reggio Calabria, si è tenuto un intervento del sindaco facente funzione, che ha espresso un sentimento di forte appartenenza verso la città. Il nuovo presidente è stato accolto al Cedir e ha ricevuto i saluti ufficiali delle autorità presenti. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del personale giudiziario.
In occasione della cerimonia d’insediamento al Cedir del nuovo presidente del tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è intervenuto per portare un messaggio di augurio e vicinanza istituzionale. Battaglia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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