Incontri di musica d’insieme cinque concerti con gli studenti del Nicolini

Cinque concerti dedicati alla musica d’insieme si sono svolti con gli studenti del Conservatorio Nicolini, che hanno portato sul palco le capacità acquisite durante il percorso di studio. Gli studenti hanno interpretato brani musicali, condividendo con il pubblico momenti di ascolto e confronto che evidenziano il loro impegno e il livello di preparazione raggiunto. Gli eventi hanno rappresentato un’occasione per mettere in mostra il lavoro svolto durante le lezioni.

Non sono semplici interpreti, ma il cuore pulsante della rassegna: gli studenti del Conservatorio Nicolini trasformano lo studio quotidiano in un’esperienza artistica condivisa, fatta di ascolto, confronto e crescita. È su questa energia che si costruisce la seconda edizione di Incontri di Musica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anzianiTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cantare il futuro. Incontri di parole e musica, a Trieste; Quinto Festival degli Incontri: musica e arte in RSA. Candidature aperte.; Cantare il futuro: tre incontri per esplorare la musica di domani; Comicon Napoli 2026, ospiti ed eventi a tema musica, cinema e serie da non perdere. Festival del Cinema di Senigallia tra proiezioni, musica e incontriNove giorni di proiezioni, ma anche di musica, arte, escursioni e incontri. Da oggi (venerdì) a sabato 18 il ‘Festival del Cinema’ di Senigallia promosso dall’Associazione Confluenze torna con un ... ilrestodelcarlino.it Immacolata, a Ghilarza la quarantesima edizione di Non solo incontri di musica popolareTutto pronto a Ghilarza per la quarantesima edizione di Non solo Incontri di Musica Popolare, l’appuntamento storico fissato nel giorno dell’Immacolata organizzato nella cittadina del Guilcier dal ... unionesarda.it Gli incontri di andata delle semifinali Scudetto, Coppa League e Coppa Amatori #iltorneopiùbellodinapoli - facebook.com facebook Gli incontri di #partoanalgesia di maggio, per donne dalla 32° sett. di #gravidanza (senza accompagnatori), si svolgeranno nelle seguenti date: • lunedì 11/05 • venerdì 22/05 • lunedì 25/05 Obbligatoria la prenotazione al 3204389167 burlo.trieste.it/2026- x.com