Incidente in Brianza investe e uccide ciclista | arrestato 58enne

Un incidente in Brianza si è concluso con la morte di un ciclista investito da un'auto. L’incidente è avvenuto quando il veicolo ha sbandato, invadendo la corsia opposta, dove transitava la bicicletta. Un uomo di 58 anni alla guida dell’auto è stato arrestato sul posto. La vittima, un ciclista, è deceduta a seguito delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L'auto sbanda e invade la corsia opposta dove, in quel momento, stava passando un ciclista. Poi l'investimento, con un bilancio tragico. E la vettura che, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa per alcuni metri fino a un guardrail. È successo nella mattinata di domenica 3 maggio ad Agrate.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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