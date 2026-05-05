A Segrate si avvicina il voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, con tre candidati in corsa per la poltrona più importante. Le settimane precedenti alle elezioni sono state caratterizzate da comizi, incontri pubblici e campagne sui social media, mentre in piazza si sono svolti appelli rivolti ai cittadini. Il voto si svolgerà il 24 e 25 maggio, in un contesto di confronto tra le diverse proposte sui temi di sicurezza e trasporti.

Sfida a tre per la poltrona di sindaco. Fra banchetti e campagne social, sono settimane intense a Segrate, tra i 626 Comuni italiani che il 24 e 25 maggio andranno al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Nella città di 37mila abitanti al confine con Milano sono 3 i candidati che si contendono l’eredità dell’attuale primo cittadino Paolo Micheli, esponente del centrosinistra, alla guida del Municipio dal 2015. In continuità con l’amministrazione uscente è la discesa in campo dell’attuale vicesindaco Francesco Di Chio. Quarant’anni, origini pugliesi, Di Chio è sostenuto da Partito democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre che dalle liste Segrate al centro, Francesco Di Chio sindaco e Segrate Nostra–Paolo Micheli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In tre per la poltrona di sindaco. Volata finale e appelli in piazza. La sfida su sicurezza e trasporti

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