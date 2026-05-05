In cinque senza patente quattro sono false

Le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli per contrastare il fenomeno delle patenti contraffatte, che riguarda soprattutto chi guida senza patente o con documenti falsificati. Recentemente, sono stati individuati cinque conducenti senza patente, di cui quattro con documenti falsi. Questa verifica si inserisce in una serie di operazioni volte a garantire la sicurezza sulle strade e a contrastare la diffusione di documenti irregolari.

Continua la battaglia delle forze dell'ordine contro le patenti contraffatte, fenomeno tutt'altro che secondario sulle strade italiane e del nostro territorio. La polizia locale di Udine, infatti, ha recentemente effettuato una serie di controlli stradali che hanno portato all’individuazione di.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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