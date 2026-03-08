Senza patente positivo a cocaina e oppio e con cinque cinesi in auto | trafficante in manette

Un uomo croato è stato arrestato lo scorso 6 marzo dopo essere stato trovato alla guida di una Škoda Superb senza patente, con cinque cittadini cinesi a bordo. Durante l’intervento, è risultato positivo al test antidroga, con tracce di cocaina e oppio nel sangue. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo eseguito dalle forze dell’ordine.

I fatti sono avvenuti nella zona di Kastelec, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. L'uomo, un quarantanovenne di nazionalità croata, è stato quindi interrogato dal gip che ne ha convalidato l'arresto Un trafficante croato è finito dietro le sbarre in quanto, lo scorso 6 marzo, è stato sorpreso alla guida di una Škoda Superb con a bordo cinque migranti di nazionalità cinese. Ma al di là del favoreggiamento all'immigrazione clandestina, reato di cui dovrà rispondere davanti ai giudici, il quarantanovenne guidava con la patente scaduta. A quest'ultima irregolarità, bisogna infine aggiungere la positività, riscontrata attraverso un test rapido antidroga, a cocaina, oppiacei e cannabis. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

