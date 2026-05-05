Lo scorso venerdì si è tenuto presso il Bite-Barilla innovation & technology experience, il centro di innovazione del Gruppo, l’evento conclusivo del partenariato Pnrr OnFoods intitolato ‘Dalla ricerca all’impatto’. L'iniziativa ha riunito rappresentanti di imprese e istituzioni coinvolti nel progetto, che si concentra su sviluppi e innovazioni nel settore alimentare. La manifestazione ha segnato la conclusione delle attività previste dal partenariato e ha presentato i risultati raggiunti.

Roma, 5 mag. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolto lo scorso venerdì al Bite-Barilla innovation & technology experience di Barilla, il centro di innovazione del Gruppo, l'evento finale del partenariato Pnrr OnFoods, ‘Dalla ricerca all'impatto'. Oltre 350 progetti totali attivati in tre anni, più di 1000 risultati scientifici prodotti tra articoli, report e materiali di approfondimento, oltre 150 imprese coinvolte lungo tutta la filiera agroalimentare e circa 20 milioni di euro mobilitati attraverso i Bandi a Cascata: sono alcuni dei numeri che sintetizzano la scala e l'impatto di OnFoods. Promosso nell'ambito della Missione 4 del Pnrr il progetto ha riunito università, centri di ricerca e imprese con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per sistemi alimentari più sostenibili, sicuri e orientati alla salute.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, al Bite-Barilla l'evento finale del partenariato Pnrr OnFoods

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