Il governo si trova di nuovo davanti a difficoltà nella gestione della vendita dell’Ilva, con la gara d’appalto che potrebbe non andare a buon fine. Il ministro incaricato aveva previsto di concludere l’operazione entro aprile, ma le complicazioni stanno mettendo in dubbio questa tempistica. La vicenda si trascina da anni, e questa volta si evidenziano ritardi e incertezze che rischiano di compromettere la vendita.

La storia dell’ Ilva è sempre stata foriera di sorprese e problemi, ma nessun ministro è riuscito nell’impresa di pasticciare una vendita come sta riuscendo a fare Adolfo Urso. Nonostante abbia promesso più volte che la cessione degli asset fosse ormai imminente, tutto sembra sempre più in alto mare. Le offerte di Flacks Group e Jindal Steel sono in bilico, vista la difficoltà di trovare un punto di incontro tra solidità economica, paletti ambientali e capacità di rilanciare la produzione. Così ora, il ministero delle Imprese e del Made in Italy – secondo un’anticipazione de Il Sole 24 ore – starebbe pensando di ripartire da zero: una nuova gara e il tentativo di coinvolgere altri operatori del mondo della siderurgia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, il governo verso un altro fallimento: Urso contava di venderla entro aprile, ma la gara rischia di saltare

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